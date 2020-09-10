СМИ: Навальный начал говорить

Российский политик Алексей Навальный полностью пришел в себя. Как сообщает Der Spigel,его состояние за последние дни значительно улучшилось.

Навальный вспоминает произошедшее - до того момента, как ему стало плохо в самолете. Врачи отмечают, что психически политик уже восстановился, а физически - на 90%.

Отмечается, что полиция Германии опасается нового нападения на оппозиционера, поэтому охрана была усилена, однако полиция Берлина эти данные не подтвердил.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш и его соратник Леонид Волков считают сообщения о выздоровлении политика преувеличенными, к тому же они указывают, что в статье много фактических ошибок.