МЧС предупреждает петербуржцев о сильном ветре и ливнях

Погода в Петербурге ухудшится в четверг, 10 сентября. В городе пройдут ливни и будет дуть сильный ветер, предупредило управление МЧС по городу.

Резкие порывы ветра могут доходить до 23 метров в секунду - это штормовые порывы.

Влиять на погоду в Санкт-Петербурге сегодня будет тыловая часть циклона. Его центр окажется над Карелией. Температура воздуха не превысит +16 градусов, в Ленобласти — до +17 градусов. Атмосферное давление будет падать и составит 742 мм ртутного столба, это значительно ниже нормы.

Чтобы обезопасить себя в штормовую погоду, необходимо держать окна и двери закрытыми. На улице стоит обходить шаткие конструкции и деревья. Автомобиль стоит припарковать на открытом месте или в гараже.