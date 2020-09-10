Названо имя нового гендиректора Ленфильма

Восемь россиян прилетели в Турцию с коронавирусом

КАД два раза перекроют: участок между Энгельса и Культуры ограничат ночью

Восемь россиян прилетели в Турцию с коронавирусом

КАД два раза перекроют: участок между Энгельса и Культуры ограничат ночью

Почти половина петербургских пенсионеров ищут работу на полный день

Почти половина петербургских пенсионеров ищут работу на полный день

Отметим, что у студии сейчас проблемы с долгами. В настощее время они превышают 1,5 млрд руб.

Щербаков ранее занимал должность советника в ОАО "Курорты Северного Кавказа", работал в "Стройтрансгазе" и др.

Решение сменить гендиректора Эдуарда Пичугина было принято в конце прошлого года и одобрено Минкультом.

Глава медиахолдинга 1stMediaInvest Федор Щербаков стал генеральным директором "Ленфильма". С февраля врио гендиректора киностудии была Инесса Юрченко, сообщили ТАСС в пресс-службе Росимущества.

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