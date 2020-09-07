Навального вывели из комы

Российского политика Алексея Навального, который находится в немецкой клинике, вывели из медикаментозной комы. Как пишут "Ведомости", состояние пациента улучшилось, его отключили от аппарата ИВЛ.

Пока рано оценивать здоровье Навального в долгосрочной перспективе.

Российский ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке веществ группы "Новичок" рассказал РИА Новости, что выход политика из комы подтверждает, что он не был отравлен такого типа препаратом. По словам специалиста, симптомы неверные. К тому же вещество разрабатывалось с целью достичь 100% смертности.

Напомним, Навальный был в коме с 20 августа, когда его доставили в омскую клинику с самолета. Через два дня его перевезли в Берлин. Немецкие власти заявляли, что анализы показали отравление ядом из группы "Новичок". Документальных подтверждений анализов в российском МИД не получали и опровергают информацию.