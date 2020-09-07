Смольный планирует поправить закон о "балконной амнистии"

Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров поручил усовершенствовать закон о "балконной амнистии". Он сказал об этом в ходе встречи с жителями домов по Малому проспекту и улице Торжковской.

Местные, согласно новому "балконному" закону должны демонтировать незаконное остекление. Они много раз обращались в администрацию. Макаров согласился, что для жителей серийных домов, которые не несут архитектурной ценности, закон оказался несправедливым - амнистия сработала не так, как задумывалось, отметил он.

По словам председателя, в таком северном городе, как Петербург, где большую часть года достаточно холодно, открытый балкон использовать проблематично.

Макаров указал, что закон создавался для тех, кто остеклил балкон незаконно до 11 января 2020 года. Он подчеркнул, что закон перепишут и рассмотрят в ближайшее время.