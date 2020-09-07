Россияне хотят, чтобы детям о сексе рассказали врачи

Почти половина россиян хотят, чтобы их дети посещали уроки сексуального воспитания. Такой результат показал опрос сервиса «Доктор рядом», пишет РБК.

Более 41% родителей считают, что преподавать основы половой жизни должны в школе.

Врачи, по мнению 65% россиян, смогут рассказать на уроках о контрацепции, болезнях, строении тела и т.д. Более трети считают, что подобную информацию хорошо бы преподнесли школьны психологи, а 11% думают, что справятся и обычные учителя.

Треть респондентов не выразили четкой уверенности, но склоняются больше к "за", 11% - скорее "против", а 7% резко против - они считают, что просвещать детей должны сами родители.

Почти половина опрошенных считает, что правильным возрастом для разговоров о сексе является с пятого по девятый класс.

В опросе приняли участие свыше 4 тыс. человек. Большинство из них - родители, небольшая часть - без детей.