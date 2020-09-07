Ученые: Сезонные простуды могут ослабить грипп

Сезонные вирусные простуды могут ослаблять вирусы гриппа, мешая им проникать в клетки человека. Об этом сообщили европейские ученые, пишет ТАСС.

Специалисты наблюдали свыше 13 тыс. человек на протяжении трех лет, которые болели различными вирусными респраторными болезнями.

По окончании исследования, медики пришли к заключению, что если ворганизме находился риновирус, то грипп идентифицировался только в единичных случаях. Получается, что слабые риновирусы запускают защитные механизмы организма, которые рано включают иммунную систему.

Эффект от "легкой простуды" может длиться около пяти дней.

В свете появившейся в том году новой коронавирусной инфекции, возможно, это исследование поможет ученым обнаружить новую возможность профилактики заболевания.