Большой Конюшенный мост ждет длительный ремонт

Большой Конюшенный мост через Мойку закроют на 16 месяцев - на ремонт. Об этом рассказали в пресс-службе Главгосэкспертизы России.

По плану, гранитные части моста будут очищены, где необходимо, гранитные плиты заменят. Также чистить будут решетки перильного ограждения. Замена ждет и асфальтовое покрытие проезжей и пешеходной частей.

Напомним, мосту уже больше 250 лет. Когда он был только построен, он был деревянным и его называли Греческим.

Большой Конюшенный мост является объектом культурного наследия.