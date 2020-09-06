Семак посадил дерево

Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак принял участие в озеленении двора на улице Марата, 25. Семак также является соучредителем фонда «Зелёный Петербург».

Накануне в рамках субботника тренер и другие активисты высадили более 600 многолетних растений.

Семак остался доволен экологически полезной деятельностью и количеством неравнодушных людей, готовых принять в ней участие.

Напомним, ранее жена футболиста сообщила, что он стал жертвой мошенников, которые выудили у Семака крупную сумму денег, притворившись коллегами.