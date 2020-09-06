Ученые: Человек быстро мутировал, чтобы переваривать молоко

Способность усваивать лактозу (содержится в молоке) появилась у человека сравнительно недавно. Это, пишет ТАСС, показал анализ геномов воинов, живших на севере современной Германии более 3 тыс. лет назад.

Как отмечают ученые, около тысячи лет назад уже 60% европейцев могли усваивать лактозу. Предполагают, что произошла мутация и быстро распространилась по популяции.

Мутация в гене LCT позволяет взрослому человеку продолжать усваивать молоко. Большинство млекопитающих не способны на такое.

Как полагают ученые, мутация распространилась от индоевропейцев, которые одомашнили крупный рогатый скот 10-15 тыс. лет назад, а позже перешли в Европу (около 5-6 тыс. лет назад).

Мутация гена, позволяющая усваивать лактозу, сейчас присутствует у 90% жителей Северной Германии.