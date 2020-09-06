Ученые придумали новый способ поиска трупов в лесах

Специалисты в области судебной ботаники обнаружили признаки, которые растения проявляют вблизи человеческих останков. Ученые считают, что изучение уровня азота в определенном месте может привести спасательные службы или полицию к телу.

Уровень азота в почве может вырасти особенно быстро в летнее время, когда разложение тела происходит быстрее. Попавший в почву азот очевидно повлияет на окружающую труп растительность.

Повлиять на химический анализ почвы может то, как человек жил, какие у него были вредные привычки. Например, курильщик или чернорабочий, в теле которого много кадмия, будет разлагаться не так, как обычное млекопитающее, поэтому возможно будет его обнаружить.

Например, можно установить датчики, считывающие биохимический состав, на дроны, которые смогут облететь обширные территории, труднодоступные местности.