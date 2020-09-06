Эксперт рассказал, кто из россиян пострадает от индексации пенсий

План правительства РФ по индексации пенсий на ближайшие 10 лет не выше уровня инфляции ударит по бюджетникам, получающим выплаты из ПФР. Так считает, как пишет URA.RU, финансовый аналитик Максим Кривелевич.

Он уточнил, что пенсионеры делятся на разные категории: бывшие госслужащие и другие бюджетники будут находиться в разных условиях. Так, преимущества имеют экс-епутаты, военные, сотрудники силовых структур - получатели ведомственных выплат.

По прогнозам Кривелевича, положение бюджетников, получающих выплаты из пенсионного фонда, будет только ухудшаться.

Поэтому, считает эксперт, будет правильным выдать единовременные выплаты в 75 тыс. руб. бюджетникам как компенсацию за заморозку пенсионных накоплений.