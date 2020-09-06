Дачники отказались от мобильного интернета

Жители Ленинградской области и дачники стали предпочитать проводной интернет мобильному. РБК пишет, что вкусы петербуржцев изменились во время периода самоизоляции.

Многие проводили карантин за городом, из-за чего мобильный интернет-трафик резко увеличился. Большое число запросов привело к снижению скорости передачи информации.

Спрос на проводной интернет в частном секторе вырос в пандемию на 80%, в многоквартирных домах Ленобласти - на 10-15%.

Таким образом, проводная сеть стала хорошим альтернативным вариантом, поскольку позволяет обеспечить качественный доступ к интернету.

Отметим, что многие граждане перешли на удаленную работу, а в таком случае скорость интернета может сыграть важную роль.