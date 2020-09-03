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Петербург ожидает электротранспортная реформа

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© Фото: pixabay.com

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К лету 2021 года на улицах появятся около 1,5 тысячи электробусов.

Петербург будет переходить на экологически чистые виды общественного транспорта - электротранспорт и автобусы на газомоторном топливе.

Как сообщил председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков, обновление запланировано на июль 2022 года.

Сейчас идет обкатка новых маршрутов, на основе которых будт утверждена новая маршрутная сеть.

Уже в будущем году примерно 1,5 тыс. единиц электротранспорта выйдут на маршруты.

Также планируется развивать трамвайное сообщение. Недавно сообщалось о планах построить новую ветку через Бугры.

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