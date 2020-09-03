Петербуржцев ждут встречи с лосями

Специалисты комитета по природопользованию предупреждают о пришествии в черту города лосей. Животные оказываются в местах пребывания людей из-за периода гона, который продлится всю осень - до ноября.

Лось может представлять серьезную опасность на дорогах и возле жилых кварталов.

Ощущая угрозу, лось может напасть на человека. Приближаться к животным ни в коем случае нельзя.

Если вы двигаетесь на автомобиле, сбросьте скорость и медленно проедьте мимо животного. Если вы случайно сбили лося, не покидайте место происшествя. Полис ОСАГО предусматривает компенсацию в случае такой аварии.

В прошлом году в авариях погибли шесть лосей. В 2020 году - трое.