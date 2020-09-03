Верхний сад в Петергофе пока хочет реставрировать только одна компания

На портале госзакупок опубликованы итоги конкурса на масштабную реставрацию Верхнего сада. Работы выполнит ОАО «Специализированное строительное управление – 5». Стоимость составит более 930 млн руб.

Это единственная организация, подавшая заявку.

Эта компания прежде получила контракт на первый этап реставрации Верхнего сада за 386 лн руб.

На работы отведено около трех лет. Четверть деревьев в парке будут уничтожены в ходе реставрации.

Верхний сад реставрировали более полувека назад.