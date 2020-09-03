Приговор Ефремову огласят 8 сентября

Российский артист Михаил Ефремов сказал последнее слово на процессе по делу о ДТП на Садовом кольце. Он назвал алкоголь «диким злом», пишет "Ъ".

Также Ефремов прочитал в суде стихи, посвященные погибшему курьеру.

Он отметил, что ожидает десяти лет тюремного заключения, тогда как сын погибшего просил восемь и компенсацию. При этом прокурор просил 11 лет.



Ранее сегодня актер признал свою вину в совершении аварии, которое произошло в состоянии алкогольного опьянения.