Налоги на продажи вещей на Авито: Минфин дал разъяснения

В Минфине не подтвердили заявление о введении налога на продажу вещей онлайн. Ведомство отмечает, что доход от реализации подержанных вещей, как правило, ниже, чем расходы на их приобретение, пишет РИА Новости.

По словам чиновников, даже обсуждения подобного сбора не ведется.

Как напомнили в министерстве, если физлицо владело продаваемым имуществом более трех лет, налог по кодексу НДФЛ уже можно не платить.

При этом, по данным СМИ, Минфин собирался ввести 13%-ный сбор за продажу вещей на интернет-площадках.