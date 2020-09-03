Вице-губернатор Петербурга хочет, чтобы везде были дома, как в Купчино

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко хотел бы видеть все дома в городе, как в Купчино. Об этом он сказал в время инспекции во Фрунзенском районе, в ходе которой он проверял капремонт фасадов, крыш и лифтов.

В указанном районе в многоквартирных домах провели более ста видов работ на сумму свыше миллиарда рублей.

К настоящему времени доделаны почти все работы по обновлению фасадов - в процессе находится только один дом.

Бондаренко счел, что работа выполнена хорошо и на нее приятно посмотреть. Необходимо проделать такую же в других районах Петербурга.