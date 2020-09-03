Бастовавшим работникам подземки выдали задержанную зарплату

Сотрудникам ООО «Метроподземстрой» полностью выплатили долги по заработной плате. Всего компания выплатила 35 млн руб более чем 250 рабочим за два первых летних месяца.

Проверку после забастовки одной из ночных смен провел прокурор Петербургского метрополитена Елена Михалева. Прокуратура вынесла представление руководителю компании, также возбудили дело.

Забастовка произошла 26 августа. Тогда рабочие ночной смены забаррикадировались в шахте и отказывались ее покидать, пока им не выплатят деньги. После переговоров с начальством, работники разошлись под домам.