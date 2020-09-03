Беглов привился от гриппа

Губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову сделали прививку от сезонного гриппа в числе первых. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

По словам губернатора, в этом сезоне возможно появление нового штамма гриппа, к которому у людей пока нет иммунитета. Медики советуют делать прививки заранее - в сентябре-октябре, чтобы быть во всеоружии к пиковому месяцу заболеваемости - ноябрю.

Беглов отметил, что в этом году прививочная компания началась раньше обычного из-за пандемии коронавируса. Врачи отмечают, что новая вирусная инфекция может осложнить течение обычных болезней. Поэтому нужно использовать все средства защиты.

Сделать прививку можно в поликлиниках, а также в передвижных пунктах. Власти города собираются устроить возможность привиться в выходной день.

В этом году планируется привить более 400 тыс. юных петербуржцев.

Дети уже начали ходить в школы. Там за здоровьем учеников следят не только сотрудники школы, но и медики.