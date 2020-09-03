Следователи проводят проверку по факту загрязнения Ижоры

Гатчинские следователи прибыли с проверкой к местам загрязнения у реки Ижора. У плотины Коммунар наблюдалось образование пены, сообщили в пресс-службе следственного управления.

Накануне местные жители поделились в соцсетях тревожными фото пенных потоков, свидетельствующих о загрязнении воды. СМИ обратили внимание на происшествие. Поступила жалоба в Росприроднадзор.

В итоге ситуацией заинтересовался гатчинский территориальный следственный отдел. Инспекторы прибыли на место, взяли пробы воды, а также подобрали щуку для экспертизы.