Петербургскую станцию метро признали одной из самых уродливых в РФ

Станция «Девяткино» попала в рейтинг самых уродливых и неуютных станций метро в России. Опрос провел сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru.

Первую строчку топа-7 самых некрасивых и неудобных станций заняла станция "Выхино" в Москве. Ее признали уродливой половина респондентов.

На втором месте казанская «Козья Слобода», а на третьем - нижегородская «Двигатель Революции».



«Девяткино» разместилась на четвертом месте. Отметим, что станция находится на самом севере ветки, в Ленобласти. Более 10% респондентов считают ее самой уродливой в России.

Замыкают список станции «Победа» в Самаре, «Маршала Покрышкина» в Новосибирске и «Уральская» в Екатеринбурге.