Чиновники решили не поднимать себе зарплаты до 2022 года

Комитет финансов Санкт-Петербурга разработал законопроект об изменении размера расчетной единицы (по нему определяют размер зарплаты чиновников).

В 2020 году размер расчетной единицы был установлен на уровне в 1 410 рублей. Планируется оставить его на этом же уровне и в 2021 году. В 2022 году планируется повышение РЕ - до 1 586 рублей.

Вице-губернаторы Петербурга получают зарплату по 56 расчетных единиц (примерно 78 тыс. сейчас), городские депутаты – 51-53 РЕ.

В 2020 году бюджет северной столицы будет дефицитным - недостача составит более 100 млрд руб.

Отметим, что зарплаты чиновников выплачиваются из регионального бюджета.