Суд завершил исследование улик по делу Ефремова

Пресненский суд Москвы завершил исследование доказательств по делу об аварии в центре столицы с участием известного актера Михаила Ефремова.

Как сообщает ТАСС, в четверг суд заслушает прения сторон. Также Ефремов сможет сказать последнее слово.

По статье актеру грозит до 12 лет тюрьмы, между тем, сын погибшего в аварии мужчины требует для Ефремова 8 лет тюрьмы.

Экспертиза показала, что в момент аварии в июне актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Он не признает свою вину, утверждая, что не помнит произошедшего.