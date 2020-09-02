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Жена Семака рассказала, как он попался мошенникам

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© Фото: fc-zenit.ru

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Тренер "Зенита" стал жертвой интернет-надувательства.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак стал жертвой интернет-мошенничества. Об этом рассказала его супруга Анна на свое странице в Instagram.

Она отметила, что совсем недавно футболист получил сообщение в WhatsApp от бывшего партнера по команде. Фото соответствовало личности коллеги, что ввело Семака в заблуждение. Писавший попросил помочь деньгами на лечение отца и тренер перевел крупную сумму денег. После этого мошенник заблокировал возможность отправлять сообщения и звонить.

Супруга Семака посоветовала своим подписчикам всегда звонить своим знакомым в таких случаях, чтобы подтвердить реальность происходящего.

Интернет-мошенничества стали особенно популярны во время карантина. Абонентам звонили мошенники якобы из банка, прося подтвердить данные карты или заблокировать платеж.

Будьте внимательны! Не сообщайте данные карт посторонним. Следует также записать настоящий номер банка - обычно мошенники используют временные номера.

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