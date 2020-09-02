В Новогорелово открыли новый детсад

В Новогорелово Ломоносовского района заработал современный детский сад на 320 детей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

Новый детский сад примет 12 групп.

На базе детсада планируется запустить группы кратковременного пребывания и центр сопровождения детей с ограниченными возможностями.

Кроме игровых комнат и площадок на улице, внутри сада есть лифты, сигнализация и видеонаблюдение.

Инвентарь для детского сада приобретен на бюджетные средства (около 6 млн руб.).