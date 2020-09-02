И еда, и виды: в Петербурге открылся ресторан на кране

В Петербурге открылся ресторан на кране по своему европейскому образцу: ранее такое заведение организовали в Бельгии.

Ресторан назвали dinner in the sky, пишет "Мойка 78". Он находится на Пироговской набережной Санкт-Петербурга.

Кран поднимает стол с ужином и гостей в креслах на высоту 50 м. Всего на званый ужин можно пригласить 22 человека. Всех их в целях безопасности пристегнут ремнями.

Провести в небесах за обедом можно не больше 40 минут. На стол выставляют три смены блюд, алкоголь и другие напитки по вкусу.

Стоимость удовольствие - около 16 тыс. рублей.

Отмечается, что поход в уборную в ресторане возможен только перед или после подъема.