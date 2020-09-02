Водное такси можно будет заказать через приложение

В Санкт-Петербурге начинает работать водное такси, которое можно вызвать и оплатить через приложение Gett и AnyShips. Старт новому виду транспорта будет дан 7 сентября.

Как сообщают "Невские новости", по всему городу будут работать около ста причалов.

Gett стал первым сервисом по заказу такси, который включил в свои услуги водные перевозки в приложении. Владельцы компании считают, что это станет не только аттракционом для туристов, но и вполне рабочей альтернативой наземному транспорту.

Предполагается, что в час пик передвижение по воде сможет сэкономить петербуржцам массу времени.

Полчаса на лодке по рекам и каналам Петербурга обойдутся в 3 тыс. рублей. В водном такси шесть мест, то есть каждый пассажир (при условии, что все едут в один и тот же пункт назначения) заплатит по 500 руб. При этом отмечается, что стоимость поездки планируется со временем уменьшить.