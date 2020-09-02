Новый фонтан на Лермонтовском заработает в октябре с подсветкой

На Лермонтовском проспекте в конце октября откроется новый фонтан, который сейчас ремонтируют.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», рабочие уберут старую плитку - она находится в неподобающем состоянии, рассыпается от времени и зарастает сорняками.

Впрочем, не все части фонтана разрушаются - сама чаша осталась.

Планируется заменить у конструкции железобетонные элементы, облицовку, будут обновлены системы водоотведения и подачи жидкости.

Фонтан на Лермонтовском не работает более 20 лет. После обновления на нем установят подсветку.