В "Наш дом" пришли с обысками

В офисах ремонтно-эксплуатационной организации «Наш дом» проводятся обыски. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД по городу и области.

У издания нет данных о причинах следственных мероприятий.

78.ru со ссылкой на Главное управление МВД РФ по Санкт-Петербург передает, что компания, как предполагается, пыталась захватить управление многоквартирными домами при помощи фиктивного протокола.

Отметим, что компания «Наш дом» обслуживает более полусотни домов ТСЖ и пять объектов жилой недвижимости.