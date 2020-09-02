В Пулково задержали москвича, находящегося в федеральном розыске

Сотрудники транспортной полиции Пулково задержали мужчину, который разыскивался по всей стране в связи с кражей. Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО 51-летний москвич скрывался от правосудия больше года.

Разыскиваемый задержан и доставлен в дежурную часть.

Его доставят в Москву для проведения следствия.

Отметим, накануне неизвестные сообщили о минировании нескольких объектов в Петербурге и Ленинградской области. В число "заминированных" попала взлетная полоса Пулково.

Опасных предметов на ВПП найдено не было.