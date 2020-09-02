Крышу Александринского театра отремонтируют

На новой сцене Александринского театра отремонтируют кровлю. Главгосэкспертиза одобрила смету по стоимости капремонта здания.

Малая сцена Александринки - это пятиэтажное здание, возведенное почти целиком из стекла.

Во время ремонта кровли строения будут заменены строительные конструкции в фойе, во втором и третьем корпусах. В некоторых местах будут восстановлены навесы.

Внешне здание не поменяется, концепция остается той же.

Напомним, новая сцена на Фонтанке работает с 2013 года. Ее оснащение уникально для России.