Петербуржцев ждет подорожание проезда в транспорте

Проезд в городском транспорте может стать дороже, однако сумма подорожания пока неизвестна. Как пишут СМИ, владельцы транспортных компаний Петербурга уже подали заявки о валовой выручке на будущий год (сумма расходов, нуждающаяся в компенсации).

ГУПы «Пассажиравтотранс», «Петербургский метрополитен» и «Горэлектротранс» озвучили значительные суммы. Рост расходов в будущем году по сравнению с текущим ожидается на уровне 9%. Дальше цифры должен проверить комитет по тарифам правительства северной столицы.

Как правило, расходы ТК компенсируются за счет субсидии из бюджета или повышением платы за проезд. Однако решение о разделении расходной нагрузки будет принято позже.

Ранее в 2020 году стоимость проезда в общественном транспорте уже поднимали - на 10 руб.