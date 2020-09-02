Смольный запустил горячую линию по вопросам школьного питания

В Санкт-Петербурге заработала горячая линия, на которой можно получить ответы на тему питания детей в школах.

Как сообщает пресс-служба Смольного, приемом звонков занялось управление соцпитания. Все желающие могут узнать мнение специалистов об организации детского питания и технологиях изготовления еды. Также можно уточнить качество еды в столовых.

Обратиться на линию можно в будни с 9-00 до 18-00 по телефону (812) 417-35-70.

Также работают WhatsApp и Telegram 8(931)3266807. Туда писать вопросы и оставлять замечания и жалобы можно круглосуточно.

Между тем, как сообщало ранее АБН, в северной столице со школьным питанием пока есть проблемы. Так, некоторые школы определились с поставщиками питания лишь на сентябрь-октябрь, а не до конца года.