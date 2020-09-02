В Петербурге изменили расписание троллейбусов

В Санкт-Петербурге на неделю изменяется время первых и последних рейсов троллейбусов. По ночам на Литейном мосту будет закрыто движение, так как там начинаются работы по ремонту электроснабжения.

Так, со 2 до 10 сентября изменения ждут маршруты №№ 3, 5, 8.

Третий отправится от Балтийского вокзала самое раннее - в 05:53, а самый последний троллейбус доедет до улицы Маршала Тухачевского в 23:18.

Пятый стартует от Тульской улицы в 05:50, а заканчивает ходить на Конногвардейском бульваре в 23:44, а в выходные - немного позже.

Восьмой закончит около 23 ч.