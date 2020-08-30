Россияне по программе кешбэка приобрели внутренних туров на 1,4 млрд рублей

Программа кэшбека действовала с 21 по 28 августа для владельцев карты МИР. Летний сезон уже успел фактически закончиться к моменту ее запуска, уточнила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Она отметила, что подсчет кешбэка еще идет, возможно, итоговая сумма будет даже больше 1,4 млрд рублей. Участвовать в программе решили свыше 50 тыс. россиян.

Цель программы - поддержка внутреннего туризма в России после пандемии коронавируса.

Чтобы люди не прекращали ездить в отпуск и в различные поездки, кабмин выделил из бюджета 15 млрд рублей. Около 2 тыс. отелей и туроператоров приняли участие в проекте.

Возможно, подобную программу будут использовать в России и дальше для стимуляции внутреннего туризма.