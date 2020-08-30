Скончался один из создателей мультика "Смешарики"

Художественный руководитель анимационного проекта "Смешарики" Анатолий Прохоров умер. Об этом сообщил в Facebook мультипликатор Константин Бронзит.

Он отметил, что Прохоров был его главным учителем, сформировал его как режиссера.

Смерть Прохорова подтвердил РБК и художник-мультипликатор, один из основателей студии «Пилот» Игорь Ковалёв.

РБК сообщил художник-мультипликатор, один из основателей студии «Пилот» Игорь Ковалёв.



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/society/30/08/2020/5f4b8a9b9a7947d1c70533e9?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Прохорову было 72 года. Он был одним из основателей студии "Пилот" и студии компьютерной анимации "Петербург". Проектом "Смешарики" он руководил с 2003 года.