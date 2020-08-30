В Петербурге ощущается близость Дня знаний: перед общежитиями очереди

На входе в общежития Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) в Петергофе собрались студенты. Как сообщают очевидцы в соцсетях, первокурсникам разрешили поселиться только сегодня, поэтому образовались очереди.

Очередь в Петродворцовом учебно-научном комплексе растянулась до Цветочной улицы. Пользователи ВК высказали сочувствие будущим студентам, так как в Санкт-Петербурге сегодня достаточно дождливо.

Кроме того, заселением занимается только один человек - пропускает людей и оформляет договор на заселение.

СМИ отмечают, что о соблюднии санитарных требований во время пандемии коронавируса все позабыли - масок на студентах нет, дистанция также не соблюдается.

Стоимость проживания в петергофском общежитии - около 300 рублей в месяц.