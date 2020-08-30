Россияне стали меньше тратить на спиртное

При этом в супермаркетах россияне стали тратить на 6% меньше на спиртные напитки, в среднем - 707 руб. Об этом свидетельствуют данные компании «Такском», их приводит RT.

При этом самым популярным напитком является пиво. Водка не находится даже в топе-50 популярных у россиян продуктов.

В кафе и ресторанах наши соотечественники стали тратить меньше на 18%, 990 руб. составила сумма среднего чека вместо 1,2 тыс. руб. в 2019 году.

В аптеках и на АЗС стали тратить больше.

В этом году также подорожал "набор первоклассника" - более чем на 50%.