Правительство решило выплатить семьям с детьми еще немного денег

Российские власти одобрили выделение регионам и городу Байконур средств на ежемесячные выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. На эти цели выделено 34 млрд руб.

Выплату в среднем размере 5,5 тыс. руб. получают малообеспеченные семьи. Сумма отличается для разных регионов.

Средства начнут выплачиваться во второй половине августа. Она достанется примерно 718 тыс. семей по всей стране.

Правительство решило увеличить суммы выплат после поступления массы заявлений. В августе число получателей выплаты превысило 3 млн человек и продолжает расти.