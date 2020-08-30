В Пулково в воскресенье задержали три рейса

В аэропорту Пулково сегодня задержаны четыре рейса: ночной в Анталью, утренний в Калининград и дневной в Москву.

Ожидание для пассажиров составило от 40 минут до пары часов.

Ни один рейс сегодня не был отменен. Такая ситуация, нетипичная для послекарантинного лета, когда в день отменяли десятки рейсов из-за закрытых границ, длится уже неделю.

В настоящее время популярностью у пассажиров воздушной гавани пользуются внутренние направления, а также полеты в Турцию. Авиасообщение с этой страной возобновилось в августе. В сентябре ожидается открытие для россиян еще нескольких стран, например, Молдавии.