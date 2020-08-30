Метеорологи рассказали, когда нам ждать "бабьего лета"

Наступления «бабьего лета» в середине сентября ждать не стоит. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он отметил, что есть народное поверье, будто лето возвращается ненадолго 14 сентября, однако синоптики не могут подтвердить эту дату. Теплая погода может прийти в осенние деньки вплоть до начала октября, но точную дату назвать невозможно.

По словам Вильфанда, «бабье лето» связано с приходом азовского антициклона, который добирается до Центральной России раз в 2-3 года. То есть это явление можно считать достаточно редким.

Между тем, ранее синоптики отмечали, что начало сентября в центрально части страны будет аномально теплым. Ну а в курортной части России лето пока и вовсе не заканчивается: на юге страны ожидается хорошая теплая погода.