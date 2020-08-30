Петербуржцев ждет дождливое воскресенье

В Санкт-Петербурге 30 августа ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможны кратковременные дожди.

По данным синоптиков, будет достаточно тепло: днем до +17...+19 градусов. Ночью будет намного прохладнее - +8...+13 градусов.

Ветер юго-восточный и южный 8-11 м/с.

Атмосферное давление примерно на том же уровне, что и последние дни.

В МЧС предупредили, что местами по Ленобласти могут пройти сильные ливни. Такая погода ожидается ближе к вечеру.