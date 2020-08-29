У "Мега Дыбенко" собралась большая толпа

В ТРЦ "Мега Дыбенко" собралась длинная очередь у магазина ИКЕЯ. Вероятно, это родители, отправившееся за покупками ко Дню знаний, сообщает telegram-канал "Мегаполис".

Уточняется, что в очереди можно простоять два часа.



В магазине может одновременно находиться ограниченное число посетителей из-за коронавирусных ограничений. В общественных местах все еще необходимо соблюдать дистанцию и носить маски.

Магазины ИКЕЯ заработали в Санкт-Петербурге с 13 июля после большого перерыва - мебельные центры закрывали из-за пандемии коронавируса.

Уже больше недели в молле"Мега Дыбенко" работает кинотеатр.