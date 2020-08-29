Венгрия планирует закрыть границы из-за вируса

Венгрия снова закрывает сообщение с другими странами с 1 сентября. Об этом, как пишет Reuters, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуляш.

По его словам, в стране растет число заболевших. Большинство случаев, при этом, - привозные. На сегодня количество случаев заболевания превысило 5,5 тыс. человек.

Если граждане Венгрии решат после 1 сентября вернуться в страну, им предстоит провести две недели на карантине. Кроме того, они должны будут получить два теста на коронавирус, оба отрицательные.

Иностранцы смогут попасть в страну только по очень важной причине.

Напомним, ранее стало известно, что Молдавия планирует открыть границы для граждан РФ с 1 сентября. Наша страна оказалась в "зеленом" списке.