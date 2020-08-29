Скончался народный артист Владимир Андреев

Актер, режиссер, сценарист и педагог ГИТИСа, президент Московского драматического театра им. Ермоловой Владимир Андреев скончался.

Как пишет "МК", Владимир Алексеевич скончался у себя на даче.

Два дня назад, 27 августа, ему исполнилось 90 лет.

Как пишет ТАСС, ректор ГИТИСа Григорий Заславский узнал о трагичной новости от супруги Андреева, Натальи Селезневой.

У актера была ишемическая болезнь сердца.

По словам Заславского, организацию похорон взял на себя Театр им. Ермоловой.

Прощание должно состояться 2 сентября.