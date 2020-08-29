Раскрыт способ узнать, кто звонит со скрытого номера

Услуга «суперопределитель номера» помогает узнать, кто звонит со скрытого номера. Об этом, как передает "Прайм", рассказал директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов.

Эта услуга доступна у любого оператора.

Также можно запросить распечатки всех номеров, с которых поступали звонки за определенный период, отметил эксперт.

Конечно, указал Мясоедов, подобная услуга будет небесплатной. Также есть возможность вовсе заблокировать скрытые номера.

Функцию "скрытый номер" иногда используют компании для рекламы. Но также нужно быть внимательными, в случае если это мошенники.