Через Неву могут построить железнодорожный мост

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провел телефонные переговоры с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Как сообщается на сайте Смольного, главы регионов решили, что 1 сентября нужно провести уроки мужества.

После этого губернаторы перешли к экономическим вопросам. Так, обсуждалось строительство моста через реку Неву в районе деревни Павлово.

Железнодорожная переправа нужна для того, чтобы увеличить скорость хода товарняков к портам и госгранице, а также вывод транзитного грузового движения на Северо-Восточный железнодорожный обход.

Планируется также реконструкция существующей инфраструктуры железнодорожных путей.

Стоимость проекта превысит 100 млрд руб.