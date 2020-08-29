В Петербурге посчитали иногородних студентов - их больше 70%

Около 74% поступающих в вузы Петербурга (бюджет) - это молодые люди из других регионов России. Как рассказал председатель совета по координации приёма в вузы северной столицы Анатолий Оводенко.

В некоторых учебных заведениях высшего образования конкурс увеличился в несколько раз. Так, в медики конкурс составил около 100 человек на место.

По словам Оводенко, почти каждый десятый житель Санкт-Петербурга - это студент.

Напомним, что прием заявлений на поступление в этом году проходил дистанционно из-за пандемии коронавируса. В некоторых вузах лекции будут проходить онлайн.